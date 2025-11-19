LFT: ¿Este 20 de noviembre es día de descanso obligatorio?

El 20 de noviembre se celebrará el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el movimiento social y conflicto armado que inició una nueva etapa en la organización política del país. En este contexto surge la duda de si se trata de un día feriado o de una fecha laboral regular.

La Revolución Mexicana es reconocida como la primera revolución de carácter social del siglo XX, porque su finalidad no solo fue política y porque involucró a sectores diversos, desde militares e intelectuales hasta campesinos, obreros y comunidades indígenas. El resultado fue un pacto social renovado y un modelo republicano y económico distinto.

El saldo de la guerra fue negativo en muchos aspectos; los próceres que se recuerdan en esta fecha estuvieron en bandos antagónicos y muchas de las reformas logradas, así como las circunstancias que las originaron, cambiaron con el tiempo. Sin embargo, el 20 de noviembre es una de las efemérides oficiales de México, pero no un día feriado.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que estipula los días de descanso obligatorio, señala en su fracción VI el “tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre”; es decir, el feriado por la Revolución Mexicana se traslada al lunes anterior inmediato a la fecha conmemorativa.

Esta fue la razón de la suspensión de labores en escuelas, dependencias gubernamentales y empresas privadas al inicio de esta semana, y de que este jueves 20 de noviembre se trabaje como un día común, sin descanso obligatorio ni paga triple.

La razón de esta permuta para hacer "puente" con el fin de semana se aplica desde 2007 con la finalidad de promover el turismo y mejorar el descanso de los trabajadores.

Vía de ferrocarril montada en el Zçalo de la Ciudad de México. SUN/E. Dina

Celebraciones por el 20 de noviembre

Aunque el día de descanso fue el lunes 17 de noviembre, el jueves 20 se celebrará con el tradicional desfile en la Ciudad de México.

Participarán militares en contingentes alusivos a los ejércitos populares y a símbolos de la guerra de aquella época, como los ferrocarriles —que facilitaron el traslado de tropas— y los aviones biplanos, un medio en cuyo uso bélico los combatientes de ambos bandos fueron pioneros a nivel mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien estará en el templete, mencionó ayer que los preparativos avanzan sin contratiempos y que espera un ambiente de paz, a pesar de que activistas de la Generación Z han llamado a una nueva manifestación y de que la ocurrida el sábado 15 de noviembre derivó en actos de violencia.

El desfile comenzará a las 10:00 horas y seguirá la ruta: Zócalo – 5 de Mayo – Eje Central – Avenida Juárez – Monumento a la Revolución.

