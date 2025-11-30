La tasa de desempleo en México llegó en octubre pasado al 2.6 % de la población económicamente activa (PEA), informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es menor al índice de 2.5 % del mismo mes de 2024, aunque superior al de 3 % de septiembre pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.6 % de la PEA. Respecto a octubre de 2024, la población desocupada aumentó en 96 mil personas y la TD fue mayor en 0.1 puntos porcentuales, detalló el Inegi.

La PEA del décimo mes del año llegó a 62.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.9 % y una población activa mayor en 1.1 millones frente a la de octubre de 2024. De la PEA, 60.9 millones de personas estuvieron ocupadas durante octubre, un millón más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.6 millones, el 7.5 % de la población ocupada, porcentaje menor al 9.4 % registrado en octubre de 2024.

Por sectores e informalidad

Los trabajadores informales en julio totalizaron 33.9 millones, lo que elevó la tasa de informalidad al 55.7 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: 44.6 % en servicios; 19.7 % en comercio; 16.1 % en manufacturas; 10.3 % en actividades agropecuarias; y 7.9 % en construcción.

En “otras actividades económicas”, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada 0.6 % de la población, mientras que 0.8 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 25.3 millones y la masculina de 35.6 millones, con una tasa de participación de 46.7 % en mujeres en edad de trabajar y de 74.9 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que retrocedió a -0.2 % en el tercer trimestre del año, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1.5 % del PIB en 2024.

