Domingo, 09 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Reportan la desaparición de Francisco Leonel Campos, exregidor de Zacapu, Michoacán

Ante la posibilidad de que sea víctima de un delito, se activaron los protocolos de búsqueda y localización correspondientes

Por: El Informador

La desparición ocurre pocos días después de que la misma Fiscalía localizara con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro. ESPECIAL

La desparición ocurre pocos días después de que la misma Fiscalía localizara con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro. ESPECIAL

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán mantiene activa la búsqueda de Francisco Leonel Campos Vargas, exregidor del municipio de Zacapu, reportado como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre. 

De acuerdo con la ficha emitida por la institución, Campos Vargas fue visto por última vez alrededor de las 19:50 horas en Zacapu, y desde entonces no se ha tenido contacto con él. Ante la posibilidad de que sea víctima de un delito, se activaron los protocolos de búsqueda y localización correspondientes. 

LEE: Sheinbaum presenta el Plan Michoacán por la Paz con 12 ejes y 57 mil mdp de inversión

El exfuncionario, de 52 años, es descrito como un hombre de complexión atlética, 1.75 metros de estatura, 84 kilos de peso, cabello corto y negro, y ojos cafés pequeños. El día de su desaparición vestía saco color café a cuadros, camisa negra de manga larga, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color. 

¿Quién es Francisco Leonel Campos Vargas?

Francisco Leonel Campos Vargas fue regidor en el Ayuntamiento de Zacapu durante el periodo 2008-2011 y ha tenido participación en actividades sindicales como representante estatal, según información del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 

Este caso ocurre pocos días después de que la misma Fiscalía localizara con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien también había sido reportado como desaparecido. 

 Fiscalía General del Estado de Michoacán.
 Fiscalía General del Estado de Michoacán.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones