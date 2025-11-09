La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán mantiene activa la búsqueda de Francisco Leonel Campos Vargas, exregidor del municipio de Zacapu, reportado como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con la ficha emitida por la institución, Campos Vargas fue visto por última vez alrededor de las 19:50 horas en Zacapu, y desde entonces no se ha tenido contacto con él. Ante la posibilidad de que sea víctima de un delito, se activaron los protocolos de búsqueda y localización correspondientes.

El exfuncionario, de 52 años, es descrito como un hombre de complexión atlética, 1.75 metros de estatura, 84 kilos de peso, cabello corto y negro, y ojos cafés pequeños. El día de su desaparición vestía saco color café a cuadros, camisa negra de manga larga, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color.

¿Quién es Francisco Leonel Campos Vargas?

Francisco Leonel Campos Vargas fue regidor en el Ayuntamiento de Zacapu durante el periodo 2008-2011 y ha tenido participación en actividades sindicales como representante estatal, según información del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Este caso ocurre pocos días después de que la misma Fiscalía localizara con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien también había sido reportado como desaparecido.

Fiscalía General del Estado de Michoacán.

EE