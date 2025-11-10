Hoy se realizó la presentación oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la cita, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que México estará en la agenda internacional gracias a este torneo, y subrayó el trabajo conjunto entre las distintas dependencias del Gobierno Federal para garantizar una organización eficiente y a la altura del evento deportivo más importante del mundo.

"Faltan 213 días para vivir ese gran momento que nos pondrá en la agenda pública internacional", dijo la encargada de la política interna del país.

Señaló que la Copa FIFA es una oportunidad para mostrar la grandeza de México y en la Ciudad de México se tendrá el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Recordó que las sedes de los partidos, además de la capital del país, serán Monterrey y Guadalajara.

Destacó la gastronomía de México y su biodiversidad, lo que es una oportunidad para que las personas extranjeras disfruten su estancia.

Indicó la titular de la Segob que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para este gran evento, que "se convertirá en una fiesta" en las calles y plazas del país".

Aseguró que las mexicanas y los mexicanos somos hospitalarios, incluyentes, generosos, humanos y muy alegres.

Habrá una agenda pública, no solo de futbol, sino de múltiples actividades, refirió.

"México tiene un enorme potencial que esta justa deportiva sea un evento inolvidable", dijo al destacar que será una celebración de la concordia y la paz.

