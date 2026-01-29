La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) manifestó su "profunda preocupación" ante la desaparición de diez trabajadores del sector minero en el municipio de Concordia, Sinaloa, quienes fueron privados de la libertad de manera ilegal desde el pasado 23 de enero.

A través de un posicionamiento en redes sociales, el organismo explicó que: "Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”.

La asociación indicó que ya estableció contacto con autoridades del Gobierno de Sinaloa para solicitar su intervención y urgió a que se realicen las acciones necesarias para garantizar el regreso con vida de los trabajadores.

"De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien", añadió.

Medios locales han citado a familiares de los desaparecidos quienes aseguraron que eran empleados de la empresa de origen candiense Vizsla Silver Corp.

Según su versión, un comando armado habría secuestrado a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero y entre los desaparecidos hay ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133.000 familias en el país y que ha sido documentado de manera constante por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

La AIMMGM reiteró su llamado a las autoridades para que se priorice la localización de los ingenieros desaparecidos y se garantice la seguridad de quienes laboran en el sector, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias de los trabajadores.

