Ceci Flores: Así se convirtió en líder de las madres buscadoras de México

Lo que comenzó como una tragedia personal en 2015 se transformó en un movimiento nacional que hoy define la lucha por los desaparecidos en México, te invitamos a conocer la historia de Ceci Flores, la líder de las madres buscadoras.

Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ha pasado de ser una madre desesperada a una de las figuras más influyentes del activismo, impulsada por la promesa de traer a sus hijos de vuelta a casa.

El origen de una búsqueda incansable

La trayectoria de Ceci Flores está marcada por dos fechas que fracturaron su vida: el 2015, cuando desapareció su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, y el 4 de mayo de 2019, cuando un comando armado se llevó a sus otros dos hijos, Jesús Adrián y Marco Antonio Sauceda Rocha.

Ante esto ella denunció la inacción de las autoridades y el olvido institucional, por lo que tomó las riendas del asunto y decidió tomar una pala y buscar por sus propios medios.

En 2019, fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, convirtiendo su dolor en una estructura de apoyo para miles de familias.

Bajo su liderazgo, el colectivo no solo ha rastreado desiertos enteros, sino que ha logrado localizar a más de cinco mil personas, incluyendo a decenas con vida en lugares como penales y centros de rehabilitación.

Ceci Flores es símbolo de una crisis nacional

La figura de Flores Armenta se consolidó como un referente internacional al visibilizar la magnitud de la crisis de desaparecidos en México.

Su imagen portando una pala de búsqueda se convirtió en un símbolo de la responsabilidad que las familias han tenido que asumir ante la falta de investigación por parte de las autoridades.

Este impacto la llevó a ser reconocida en 2022 como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes.

Sin embargo, este liderazgo ha tenido un costo elevado. Ceci se ha enfrentado a amenazas constantes, además del desgaste físico de caminar kilómetros bajo el sol, escarbando la tierra con sus propias manos.

"Vámonos a casa hijo": El hallazgo de Marco Antonio

El 24 de marzo de 2026, la búsqueda de siete años por su hijo Marco Antonio dio un giro definitivo. En el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, Ceci localizó restos óseos que la Fiscalía y ella misma presumen corresponden a su hijo.

Con la voz rota pero manteniendo la firmeza que la caracteriza, expresó: "Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir". El hallazgo, aunque esperado, reveló una cruda realidad: solo pudo recuperar fragmentos, "No creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo", expresó Flores Armenta.

Su historia es el testimonio de cómo una madre, ante la ausencia de justicia, se convirtió en la guía de miles que, como ella, se niegan a dejar a los suyos en el olvido.

CT