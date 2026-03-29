Tras sostener reuniones con el fiscal general de justicia de Sonora, así como con especialistas en genética y personal de Servicios Periciales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que recibieron información detallada sobre el proceso de identificación de restos localizados el pasado 24 de marzo durante un cateo de la Fiscalía.

Según lo expuesto por las autoridades, las condiciones en que fueron hallados —principalmente por el tiempo que permanecieron expuestos— han dificultado la obtención de un perfil genético concluyente, explicó Ceci Flores.

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Indicó que hasta ahora no se han obtenido resultados positivos de ADN que permitan confirmar oficialmente la identidad; sin embargo, se presume que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda Rocha.

El proceso de análisis, señaló, requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más. Mientras tanto, se mantiene a la espera de información que les permita tener certeza y, eventualmente, dar una sepultura digna.

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"No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró [...] Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo", declaró.

Finalmente, la madre buscadora agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación ante la sensibilidad del caso, y aseguró que continuará informando conforme las autoridades den a conocer avances oficiales.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

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