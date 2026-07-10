Desaparece colombiana en Cuautitlán Izcalli, Edomex, tras abordar taxi de aplicación

Mónica Núñez Marín, mujer de 38 años y nacionalidad colombiana, es buscada por autoridades de su país y del Estado de México después de que sus familiares afirmaran que perdieron contacto con ella desde el domingo 05 de julio, día que su última ubicación registrada fue en Cuautitlán Izcalli.

Según el relato de su hija -quien vive en Colombia-, el día en que perdió el rastro de su mamá, Mónica - acompañada de Lulu -una perrita de color negro-, había ido a visitar a una de sus amigas en la alcaldía Magdalena Contreras. Ahí solicitó un taxi de aplicación desde su teléfono, el cual, presuntamente debía llevarla a su casa. Sin embargo, su hija afirma que "desconocemos si realmente llegó a su casa o si el conductor la dejó en algún otro lugar".

Entrada la madrugada, Mónica realizó una videollamada con un familiar radicado en España en la que mostró que iba acompañada de su mascota y otros hombres, quienes presuntamente eran sus compañeros de trabajo, dentro de un vehículo. Con ellos también subió contenido a sus redes sociales.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Mónica Núñez Marín, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/37iyCePxcm— COBUPEM (@COBUPEM) July 9, 2026

La hija de la mujer colombiana menciona que, mediante una aplicación para rastrear el teléfono celular de su madre, la última ubicación de la que se tiene registro fue en San Isidro 15, Cuautitlán Izcalli.

Respecto al conductor del transporte privado, asegura que no tienen mucha información más que se llamaba José, poseía una complexión robusta, tez morena y portaba una gorra de la marca Coach, así como que su vehículo era de color negro.

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Por ahora, la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México ya emitieron fichas de búsqueda para encontrarla.

Las autoridades señalan que Mónica Núñez Marín mide 1.55 mts, es de complexión delgada, con cabello rubio con rayos a la cintura, mientras que como rasgos particulares destacaron un tatuaje en el antebrazo con el nombre de Ximena, así como otros dos en la espalda con los nombres de Ignacio, Angélica y también unas letras chinas; mientras que en la fosa nasal derecha llevaba un piercing. El día en que desapareció vestía jeans y sudadera negra.

JM