Habitantes del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, denunciaron a través de redes sociales un grave derrame de hidrocarburos originado en las inmediaciones de la refinería de Pemex Antonio Dovalí Jaime. El incidente escaló rápidamente en las plataformas digitales tras la difusión de crudas evidencias audiovisuales que muestran la magnitud de la contaminación.

El desastre ocurre en un momento crítico, justo cuando las lluvias azotan la región del Istmo de Tehuantepec. Lejos de mitigar el impacto del hidrocarburo, la corriente de agua de lluvia actúa como un vehículo de dispersión masiva, transportando el residuo viscoso a través de las calles de las colonias afectadas, cubriendo el pavimento y amenazando con saturar los canales pluviales que desembocan de forma directa en el mar de Oaxaca.

El video de la discordia: las imágenes que exponen la ruta del combustóleo

El descontento social cobró fuerza viral a partir de la publicación de videos compartidos por periodistas y vecinos en redes sociales. En los materiales se observa con claridad cómo una corriente turbia de agua pluvial arrastra una densa nata negra y aceitosa de combustóleo a lo largo de las calles inundadas. El flujo avanza sin control frente a los hogares de los ciudadanos, desprendiendo un fuerte olor a químico que ya provoca malestares físicos en la población local.

Los sectores residenciales que reportan los mayores daños ambientales incluyen a las colonias Boca del Río, San Antonio y las inmediaciones de las vías del ferrocarril. Los habitantes grabaron los testimonios mostrando cómo el hidrocarburo penetra en los patios de sus viviendas y se adhiere a las fachadas de los inmuebles, imposibilitando el libre tránsito y exponiendo a niños y adultos mayores a gases potencialmente tóxicos emanados de la evaporación del residuo petrolero.

��Habitantes de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron un derrame de combustóleo provocado por una fuga en una línea de conducción de Pemex.



Las intensas lluvias registradas en la región arrastraron el hidrocarburo.



La empresa estatal activó sus protocolos de atención a emergencias.… pic.twitter.com/4ImS20ec4u — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

¿Qué medidas tomó Pemex ante este derrame de combustóleo?

Ante la presión de los videos virales y las protestas ciudadanas, los cuerpos de seguridad interna de Pemex y las brigadas de Protección Civil iniciaron evaluaciones en los puntos de fuga. Los afectados exigen que la empresa paraestatal no se limite a contener el origen de la filtración, sino que asuma los costos totales del saneamiento de las calles, la remediación de los suelos habitacionales y la indemnización por los daños materiales ocasionados en el interior de los hogares.

"Trabajadores especializados de la empresa se encuentran en el sitio del incidente para la atención del mismo", se lee en el comunicado oficial de la petrolera.

Las secretarías de salud locales recomiendan a la población civil de Salina Cruz evitar el contacto directo con el agua contaminada, mantener las ventanas cerradas en caso de percibir olores intensos a hidrocarburo y reportar de inmediato cualquier síntoma de intoxicación, como dolores de cabeza, náuseas o irritación en las vías respiratorias y los ojos.

��Habitantes de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron un derrame de combustóleo provocado por una fuga en una línea de conducción de Pemex.



Las intensas lluvias registradas en la región arrastraron el hidrocarburo.



La empresa estatal activó sus protocolos de atención a emergencias.… pic.twitter.com/4ImS20ec4u — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

¿Qué colonias de Salina Cruz están afectadas por el derrame de combustóleo de hoy?

Las colonias que reportan los mayores daños e inundaciones con residuos de petróleo son Boca del Río, San Antonio, las viviendas ubicadas en los márgenes de las vías del tren y los sectores bajos del puerto de Salina Cruz cercanos a las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime.

¿Cuáles son los riesgos a la salud por respirar o tocar el combustóleo derramado?

El contacto directo con el combustóleo causa irritación severa en la piel y dermatitis. Por su parte, la inhalación prolongada de los gases generados por este hidrocarburo provoca dolores de cabeza, mareos, náuseas, irritación en los ojos y afectaciones en el sistema respiratorio, por lo que se sugiere evacuar las zonas con altas concentraciones del olor.

¿Qué acciones está tomando Pemex ante el derrame químico en Oaxaca?

Hasta el momento de la emisión de las alertas ciudadanas, las brigadas técnicas de Petróleos Mexicanos ejecutan labores de inspección en las plantas de proceso para detener la fuente de la filtración y coordinan el despliegue de barreras flotantes mecánicas en los canales pluviales para intentar frenar el viaje del residuo hacia el mar.

JM