Tres laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas fueron clausurados en Sinaloa por la Secretaría de Marina (Semar), junto con la Fiscalía General de la República (FGR). Con estas acciones, ya se cuentan seis narcolaboratorios desmantelados en menos de una semana por parte del Gabinete de Seguridad .

Los aseguramientos fueron resultado de diferentes operaciones navales de inteligencia en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en el estado mencionado.

Desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa. X / @GabSeguridadMX

Laboratorio clandestino en Los Haros

En el poblado se localizó y neutralizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron aproximadamente 4 mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Los hallazgos en Los Cedritos

Fueron localizados dos laboratorios. En el primero fueron localizados 400 litros de ácido acético, así como mil 200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el segundo laboratorio fueron localizados 200 kilos de metanfetaminas , 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3 mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

Desmantelan narcolaboratorios en Sinaloa. X / @GabSeguridadMX

Las afectaciones económicas para el narco

El material asegurado, según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue inhabilitado para evitar su reutilización; además, fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 923 millones de pesos .

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FF