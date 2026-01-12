FOVISSSTE promete condonar las deudas de estos trabajadores en enero 2026

Aunque fue retirada la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025, el Gobierno federal mantendrá acciones relevantes en materia de vivienda. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció la implementación de medidas que contemplan la condonación de créditos del FOVISSSTE, dirigidas a determinados trabajadores del Estado.

La mandataria reiteró que estas acciones no implicarán cambios a la Ley del ISSSTE. Durante la Conferencia del Pueblo del viernes 21 de marzo del año pasado, explicó que el objetivo es atender adeudos que se han vuelto difíciles o imposibles de pagar para algunos acreditados del FOVISSSTE, especialmente aquellos que han cubierto en varias ocasiones el valor de su vivienda y continúan con pagos activos.

“Establecer un programa para congelar, disminuir quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables, para acreditados del FOVISSSTE, eso de todas maneras lo vamos a hacer aunque venía en la iniciativa porque es para beneficio para todos los trabajadores del Estado que han pagado tres veces su vivienda y siguen pagando, entonces a todos ellos les vamos a ayudar, entonces eso lo vamos a hacer y además vamos a revisar, sin modificar la Ley, los mecanismos para que FOVISSSTE construya viviendas y no sólo dé créditos, que es la atribución original que tenía el FOVISSSTE y que fue modificada para también hacer negocios con los créditos del FOVISSSTE”, expresó Sheinbaum ante los medios de comunicación.

X/@FOVISSSTEmx

La decisión de retirar la iniciativa de reforma fue dada a conocer el martes 18 de marzo por Martí Batres, director del ISSSTE. El funcionario explicó que esta determinación se tomó tras un proceso de diálogo entre la presidenta y representantes del magisterio, quienes manifestaron su preocupación por los posibles efectos de la propuesta original. No obstante, se aclaró que, aun sin modificar la ley, se avanzará en políticas de vivienda que beneficiarán directamente a los acreditados del FOVISSSTE.

Finalmente, Claudia Sheinbaum subrayó que la iniciativa presentada en febrero de 2025 no tenía como propósito afectar al sector educativo. En ese sentido, reiteró su compromiso de mantener congelada la edad mínima de jubilación en los niveles vigentes de 2024 y de impulsar foros escolares, con el fin de que los docentes participen en la construcción de propuestas que fortalezcan el sistema educativo sin generar perjuicios al gremio magisterial.

BB