Trump publica imagen en redes como "presidente en funciones de Venezuela"

El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó anoche en su cuenta en Truth Social una foto suya con el cargo "presidente en funciones de Venezuela".Trump puso una imagen parecida a la que aparece en las de Wikipedia, con una foto y el cargo de presidente en funciones, vigente, señala, desde enero de 2026.La imagen se publica en el contexto de la captura, la madrugada del sábado 3 de enero, de Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses extrajeron para trasladar a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.Desde entonces, Trump ha asegurado que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que el país sudamericano está "bajo su control" en los años por venir.Según lo que ha detallado, serán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, quienes gestionen la transición en Venezuela y quienes están en contacto con Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema venezolana y quien juró como presidenta "encargada" de la nación.Ante la lluvia de memes que colocan a Rubio en diferentes cargos, Trump reaccionó a uno que menciona al secretario de Estado como presidente venezolano. "Por mí está bien", posteó el mandatario estadounidense."Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.