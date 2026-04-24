La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sorprendió este viernes 24 de abril de 2026 al anunciar la incorporación de Rigoberta Menchú Tum a sus filas. La reconocida activista y Premio Nobel de la Paz asume el cargo de Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas , marcando un hito en la diplomacia mexicana. Este movimiento estratégico busca posicionar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como pilares inquebrantables de la política exterior de México ante los ojos del mundo.

¿A qué se debe el nombramiento de Rigoberta Menchú en la SRE?

La designación de Rigoberta Menchú no es una decisión aislada, sino una instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca transformar la representación de los sectores más vulnerables. Para lograrlo, la Cancillería mexicana trabajó en estrecha coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .

Esta alianza garantiza que las políticas diseñadas por Menchú cuenten con el respaldo y la metodología de organismos internacionales, asegurando un impacto real y medible en las comunidades originarias y afromexicanas.

El canciller Roberto Velasco fue el encargado de oficializar este nombramiento tras una reunión privada en su oficina con la lideresa guatemalteca, quien obtuvo su naturalización mexicana el año pasado. Durante el encuentro, se detalló que Menchú tendrá la enorme responsabilidad de articular esfuerzos no solo hacia el exterior, sino también en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas . Su visión será fundamental para tejer una red de protección global.

Este viernes, Rigoberta Menchú Tum fue designada por la Cancillería como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.



Este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuye… pic.twitter.com/FyPmVm5H3S— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 24, 2026

¿Qué cambiará en la política exterior de México con la llegada de Rigoberta Menchú a la SRE?

La llegada de Rigoberta Menchú a la SRE representa un giro de timón en cómo México se proyecta en los foros globales. Su principal tarea será diseñar una política integral que no solo promueva, sino que proteja activamente las garantías individuales y colectivas de las mujeres y las comunidades indígenas . Esto significa que las embajadas y consulados mexicanos adoptarán nuevos protocolos y perspectivas, convirtiéndose en verdaderos defensores de la diversidad cultural y los derechos humanos en el extranjero.

Para entender la magnitud de este evento, es vital recordar que Menchú ha dedicado su vida a visibilizar las injusticias sociales, lo que le valió el máximo galardón de la paz en 1992 tras denunciar las atrocidades de la guerra civil en Guatemala. Ahora, desde una posición gubernamental formal y con su reciente nacionalidad mexicana, su voz tendrá el peso institucional de una nación entera.

Los expertos en relaciones internacionales coinciden en que esta jugada diplomática fortalece el liderazgo de México en América Latina, enviando un mensaje contundente sobre el compromiso ineludible del país con la justicia social y la equidad de género.

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Claves para entender el nuevo rol de Rigoberta Menchú

Si te preguntas cómo se traducirá este nombramiento en acciones concretas, es importante desglosar las funciones que la nueva Alta Consejera desempeñará en su día a día. La estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores contempla objetivos muy específicos que cambiarán la dinámica diplomática. A continuación, te presentamos los puntos clave que definirán el éxito de esta iniciativa histórica y que todo ciudadano debe conocer para entender el rumbo del país.

Entre las principales directrices de su plan de trabajo destacan las siguientes acciones estratégicas:

Diseño de políticas públicas: Creación de marcos legales internacionales para proteger a mujeres y afromexicanos.

Creación de marcos legales internacionales para proteger a mujeres y afromexicanos. Vinculación global: Representación de México en cumbres de derechos humanos con una perspectiva decolonial.

Representación de México en cumbres de derechos humanos con una perspectiva decolonial. Transversalidad : Trabajo conjunto con dependencias federales para unificar criterios de atención.

: Trabajo conjunto con dependencias federales para unificar criterios de atención. Monitoreo de resultados: Evaluación constante de los avances diplomáticos mediante indicadores avalados por el PNUD. Estas metas buscan erradicar la discriminación sistémica.

En conclusión, la integración de Rigoberta Menchú Tum al gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum es mucho más que un nombramiento diplomático simbólico; es una verdadera declaración de principios a nivel internacional.

JM