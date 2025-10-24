GP de México: Estas son las calles que estarán cerradas en CDMX

Desde hoy viernes y hasta el próximo domingo 26 de octubre, la Ciudad de México vivirá la Fórmula 1 de cerca, al ser sede del Gran Premio de México, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por ello, el gobierno de la CDMX implementa un operativo especial de movilidad y seguridad para garantizar el orden debido a la gran afluencia de aficionados que se den cita en la capital del país este fin de semana.

Agilizar el tránsito en la zona oriente de la ciudad es uno de los retos, por ello se desplegarán elementos de tránsito para orientar a los conductores y prevenir congestionamientos viales.

Además, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se establecerá un cinturón perimetral de seguridad en torno al recinto donde se realizará la carrera, con la intención de facilitar el acceso de las personas.

Respecto a los cierres y desvíos viales en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas.

La lateral de Río Churubusco, a la altura del recinto, permanecerá CERRADA, por lo que la circulación se realizará únicamente por los carriles centrales.

Alternativas viales depende la zona:

Al norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Insurgentes.

Anillo Periférico Canal de San Juan, Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Insurgentes. Al sur: Anillo Periférico Calle 17, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Calzada de Tlalpan, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Av. Insurgentes.

Anillo Periférico Calle 17, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Calzada de Tlalpan, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Av. Insurgentes. Al oriente: Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Taxqueña.

Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Taxqueña. Al poniente: Av. Pantitlán–Xochimilco y Eje 4 Norte Talismán.

MV