CURP para extranjeros | Requisitos, paso a paso y funciones del trámite

Muchas personas no saben que la Clave Única de Registro de Población (CURP) también se puede tramitar para extranjeros de forma temporal. Esta puede emitirse para personas con nacionalidad no mexicana que permanezcan en el país bajo una estancia regular, y tiene una validez de 180 a 365 días naturales.

Este beneficio es efectivo en personas extranjeras en trámites de permanencia legal en México, ya sea ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y es válida una vez que alguna de estas dos instituciones determine la situación migratoria de las personas provenientes de otro país.

Asimismo, el documento comprueba la integración oficial al sistema de registro nacional, lo que permite que los ciudadanos extranjeros accedan a servicios y derechos que requieran la CURP.

¿Cuáles son los requisitos?

A la hora de tramitar la Constancia Temporal de la CURP, es necesario presentar algunos documentos que comprueben el trámite migratorio.

Entre estos documentos se encuentran:

Identificación oficial

Comprobante de expedición por parte del INM o la COMAR

Documentos que respalden este trámite (solo en algunos casos)

Es importante resaltar que la CURP para personas extranjeras no podrá emitirse para aquellas que habiten en México bajo la condición de estancia conforme a la Fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

¿Cómo realizar el trámite?

Estos son los pasos a seguir para hacer el trámite:

Acudir a un módulo del INM o a COMAR y solicitar el trámite

Presentar una identificación oficial vigente

Presentar la documentación que compruebe el proceso del trámite migratorio regular ante el INM o la COMAR

Presentar constancias adicionales si es que se solicitan

Esperar la validación de los documentos

Si todos lo documentos están en orden se recibirá la Constancia Temporal de la CURP, con una vigencia de 180 o 365 días, dependiendo del procedimiento migratorio.

Por su parte, tras la resolución favorable del proceso migratorio se podrá tramitar la CURP permanente.

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