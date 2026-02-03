Martes, 03 de Febrero 2026

Descuentos en Predial + Multas de tránsito: El secreto para tener hasta 100% de rebajas en CDMX

El Gobierno de la CDMX ofrece diversos beneficios fiscales para apoyar a la economía de las familias

Este plan tiene como propósito impulsar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. CANVA / ESPECIAL

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ha implementado una política de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, que al mismo tiempo promueve beneficios fiscales para apoyar a la economía familiar.

Se trata de un programa de regularización fiscal enfocado en los adeudos del predial en los que habrá descuentos. Además el tesorero de la CDMX, Gerardo Antonio Gutiérrez, dio a conocer que el plan también contempla descuentos en multas y la eliminación de recargos en lo que respecta a las penalizaciones de tránsito. 

Impulsadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se espera que los usuarios se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales. Los descuentos estarán vigentes del 2 de marzo hasta el 30 de abril.

Descuentos disponibles

Predial

El descuento consta del 100% en multas y recargos del impuestos predial, abarcando todos los rangos. Para las propiedades de menor valor que se identifiquen en los rangos A y D tendrán una cuota única.

  • Para viviendas: mil pesos
  • Para pequeños comercios: dos mil pesos

Para poder acceder a este descuento se tiene que pagar la cuota fija y el pago de la boleta vigente.

Multas de transito 

Si bien no es del 100%, sí que hay una gran condonación del 90% en las multas de tránsito, por lo que sólo se tendría que pagar el 10% restante del valor inicial de la multa.

Aplica para multas de los años 2019 a 2025

  • Fotomultas
  • Multas por parte de agentes
  • Radares

El descuento NO aplica para infracciones que estén relacionadas con:

  • Invasión a carriles confinados 
  • Hechos/accidentes que hayan causado lesiones
  • Infracciones que estén relacionadas con delitos

Puedes realizar el pago de tus adeudos en línea a través de la página oficial de Finanzas de la CDMX, kioscos de la tesorería, o sucursales bancarias. 

