¿Por qué este 2026 se descansa el 16 de marzo y no el 21?

Este mes viene un día libre, el 16, aunque la celebración que da sentido a este asueto es el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, pero ¿Por qué se recorre? Aquí te contamos:

El mes de marzo traerá un esperado respiro para miles de personas en el país. El próximo 16 de marzo será considerado día de descanso obligatorio en México, lo que provocará un megapuente que abarcará:

- Sábado 14 de marzo

- Domingo 15 de marzo

- Lunes 16 de marzo

Durante estos días, escuelas de nivel básico suspenderán clases y varios centros de trabajo permanecerán cerrados, lo que permitirá a estudiantes y trabajadores disfrutar de un fin de semana largo. Este periodo suele aprovecharse para viajar, realizar actividades recreativas en familia o simplemente descansar y romper con la rutina diaria.

¿Por qué se recorre el día de descanso por el natalicio de Juárez?

La razón de este descanso está establecida en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 74, donde se señala que el tercer lunes de marzo es uno de los días de descanso obligatorio .

Esta fecha se establece en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, expresidente de México.

Aunque el aniversario real ocurre el 21 de marzo, la legislación mexicana trasladó su conmemoración al tercer lunes del mes para generar fines de semana largos que impulsen el descanso y el turismo .

Viene pago adicional para trabajadores que laboren el 16

Según el artículo 75 de la LFT, los empleados que trabajen el 16 de marzo tienen derecho a recibir un pago adicional. En términos prácticos, esto significa que deben obtener:

- Su salario normal del día, más

- Un salario doble adicional por presentarse a trabajar

En consecuencia, quienes laboren durante este día festivo en México recibirán pago triple, ya que se suma el salario habitual más el doble correspondiente por tratarse de un día de descanso obligatorio .

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