Curp Biométrica: esta es la edad exacta en la que debes tramitarla con tu credencial de INAPAM

Los adultos mayores son uno de los sectores de población que más dudas han presentado respecto al trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica. De acuerdo con las autoridades, este documento, que integra a su formato datos como las huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía del rostro y firma, busca fortalecer los mecanismos de identificación en todo el país.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que la CURP biométrica será obligatoria para toda la población a finales del próximo mes de febrero.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para la credencial Inapam?

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que, por ahora, contar con la CURP biométrica no es un requisito para tramitar la credencial Inapam o mantener los beneficios que brinda la misma, ya que este documento no sustituye de forma inmediata a otros.

No obstante, se prevé que con el transcurso de los meses, este año la CURP biométrica se convierta en el estándar de validación de identidad, principalmente en dependencias gubernamentales. En este contexto, las autoridades recomiendan a la población realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones en el futuro.

¿A partir de qué edad se puede tramitar la CURP biométrica con la credencial Inapam?

El trámite de la CURP biométrica se encuentra disponible para los adultos mayores. Debido a que la credencial Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es expedida y gestionada por la Secretaría del Bienestar, funciona como un documento de identificación oficial, esta puede emplearse en el proceso. Por ello, la tarjeta del Inapam puede usarse en este trámite a partir de los 60 años de edad.

Para realizar el procedimiento, los adultos mayores que no han otorgado sus datos biométricos a otra autoridad federal o estatal, deben acudir a los módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad.

Además de la credencial Inapam, como identificación oficial puede usarse la INE, el pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría del Bienestar.

También es necesario presentar una copia de la CURP tradicional certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil. El acta de nacimiento solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años de edad.

El primer paso es agendar una cita en el módulo más cercano. En la fecha indicada, se debe acudir al sitio para la captura de datos y, al concluir el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante.

