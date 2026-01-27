Martes, 27 de Enero 2026

Detectan caso de gusano barrenador en Guerrero

Se trata del primer caso registrado en tierras guerrerenses, este corresponde a un hombre con antecedentes de padecimientos crónicos

El hombre se encuentra en observación médica y el caso está en la etapa de verificación por parte de la Comisión México-Estado Unidos. ESPECIAL

El ayuntamiento de Copala, Costa Chica de Guerrero, alertó que se detectó un caso sospechoso de gusano barrenador en un hombre, siendo el primero de este tipo en el estado.

En un comunicado, explicó que el hombre se encuentra en observación médica y el caso está en la etapa de verificación por parte de la Comisión México-Estado Unidos para la prevención de la fiebre Aftoso y otras enfermedades exóticas de los animales, así como por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en espera de los resultados y documentación que permitan confirmar el diagnóstico.

Aseguró que la "situación" ya fue contenida y no representa ningún riesgo para el resto de la población. Afirmó que en ese municipio se mantiene la vigilancia epidemiológica.

La secretaria de Salud en Guerrero, Alondra García Carbajal, explicó que se trata de un hombre con antecedentes de padecimientos crónicos, específicamente diabetes y alcoholismo, además, mencionó que la infección por larvas (miasis) se derivó de heridas preexistentes que no recibieron el cuidado higiénico adecuado y que actualmente el paciente se encuentra estable y recibiendo atención médica oportuna.

