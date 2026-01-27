Después de la continuación de la audiencia celebrada ayer lunes 26 de enero, en la cual se atendió el asunto del incendio de una tienda de autoservicio en Hermosillo, Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que fueron vinculadas a proceso seis personas y una persona moral, representante de la empresa.

Se trata de los primeros individuos procesados legalmente por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Este evento resultó en la muerte de 24 personas, incluyendo una mujer embarazada, y dejó a 15 personas heridas con lesiones de diversa gravedad.

La Fiscalía de Sonora detalló que la resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes con la finalidad de abrir un proceso penal en contra de los imputados.

En el caso, la representación social mostró evidencias periciales, documentales y testimoniales que permitieron acreditar de forma diferenciada la existencia de los hechos, y la presunta responsabilidad de seis personas y una persona moral, por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y empleo de documentos falsos.

El juez determinó que las personas vinculadas a proceso continúen bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Las medidas exceptúan al representante legal de la empresa, a quien el juzgador consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la FGJE.

FGJES obtiene vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldos por siniestro en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de enero de 2026.-En relación a la continuación de la audiencia celebrada este día en la cual se atiende el asunto del… pic.twitter.com/FE8iO7GkRB— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Se concedió un periodo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Durante este tiempo, se reforzarán las evidencias con el objetivo de lograr el esclarecimiento completo de los hechos.

En la audiencia celebrada, el juez determinó no vincular a proceso a dos personas: una por considerar que la probable conducta delictiva se encontraba prescrita y la otra, en virtud de creer que no se acreditaba su supuesta responsabilidad.

La Fiscalía de Sonora comunicó que la representación social no comparte el criterio de la decisión y la apelará. Reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF