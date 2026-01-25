SAT: Conceptos que no deberías usar en tus transferencias bancarias

Las transferencias bancarias son un tipo de operaciones que son supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que es crucial prestar atención a los conceptos empleados en estos movimientos para evitar problemas con el organismo.

Este procedimiento financiero es útil para enviar dinero de una cuenta bancaria a otra, y puede clasificarse según el área geográfica que alcanza o la urgencia con la que se efectúa.

Debido a su accesibilidad y rapidez, cada vez son más las personas las que utilizan las transferencias bancarias, aunque es importante que presten atención al momento de elegir las palabras que ingresarán en el apartado de concepto de referencia.

Conceptos no recomendados para usar en transferencias bancarias

Pese al tono humorístico que algunos usuarios pueden llegar a percibir en algunas frases, los efectos de utilizarlas pueden ser contraproducentes y encender las alertas de la autoridad fiscal, que, al detectar algo sospechoso, puede iniciar un proceso de investigación. En este sentido, se recomienda no escribir palabras que hagan referencia a actividades ilícitas:

Frases humorísticas o bromas, por ejemplo, “deuda eterna”.

Nombres ficticios: Se recomienda emplear datos reales.

Palabras relacionadas con actividades ilícitas, por ejemplo, "armas", "drogas", "lavado de dinero" o "evasión de impuestos".

También se recomienda evitar lenguaje ambiguo y/o sexual.

Pese a que no es garantía que el SAT sancione automáticamente a quienes emplean este tipo de descripciones en transferencias, especialistas advierten que recurrir de forma reiterada a términos delicados puede derivar en revisiones de sus cuentas.

¿Qué conceptos en transferencias bancarias usar?

El fisco prioriza la transparencia y la claridad, por ello, se recomienda que el concepto de transferencias consista en descripciones específicas y formales. Es importante no dejar vacío este apartado, ya que esto podría generar dificultades para identificar los movimientos y, a largo plazo, afectar los registros financieros.

Algunas de las frases que se pueden emplear son las siguientes:

"Pago de servicios": Para ser más específicos, se puede modificar la frase de acuerdo con la situación, por ejemplo, "Pago de colegiatura", "Pago de renta de diciembre" o "Pago de luz".

Para ser más específicos, se puede modificar la frase de acuerdo con la situación, por ejemplo, "Pago de colegiatura", "Pago de renta de diciembre" o "Pago de luz". "Préstamo a (nombre del beneficiario): Cabe señalar que esta transferencia debe ir respaldada de documentos que acrediten la operación.

Cabe señalar que esta transferencia debe ir respaldada de documentos que acrediten la operación. "Depósito o abono": Por ejemplo, "Abono para el carro" o "depósito para gastos médicos".

Emplear las frases recomendadas otorga múltiples beneficios en tus transacciones bancarias, pues facilita el seguimiento de las mismas, tanto para la parte emisora como para la receptora. De forma adicional, las transacciones con conceptos claros respaldan tu historial financiero, lo que te ayudará a trámites futuros.

Recuerda, evitar las frases y palabras no recomendadas te evitará levantar sospechas del SAT y tener revisiones innecesarias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

