CURP biométrica: ¿Los menores de edad están obligados a tramitarla en 2026?

La CURP biométrica es un nuevo documento oficial expedido por el Gobierno de México como parte de un proyecto que busca mejorar y modernizar la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el objetivo de reforzar el sistema de seguridad que protege los datos personales de todos los ciudadanos mexicanos.Para lograrlo, las autoridades informaron que se utilizará tecnología avanzada que permitirá vincular los datos personales de cada individuo —como nombre, edad y fecha de nacimiento— con información biométrica, como el iris del ojo, las huellas dactilares y el escaneo facial.El despliegue de la CURP biométrica comenzó a finales de 2025 como prueba piloto; sin embargo, el Gobierno federal anunció que a partir de 2026 cualquier persona podrá acudir a los módulos oficiales para tramitar gratuitamente este nuevo documento.Esta iniciativa ha generado numerosas dudas entre la población. Una de las más frecuentes es si los niños, niñas y adolescentes están obligados a tramitarla, tema que se explica a continuación.Las autoridades aseguran que, por el momento, ninguna persona está obligada a tramitar la CURP biométrica, ya que se trata de un proceso totalmente opcional.No obstante, conforme el documento se vuelva más común entre la población, el Gobierno de México ha señalado que comenzará a solicitarse como requisito obligatorio para realizar diversos trámites gubernamentales y de otras instituciones.De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se prevé que la CURP biométrica sea indispensable para:Por ello, aunque actualmente no sea obligatoria, resultará importante que los menores de edad también tramiten la CURP biométrica para garantizar su acceso a becas, apoyos y otros servicios en el futuro.Los menores que requieran este documento deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales y acudir acompañados de ellos a los módulos oficiales de la RENAPO.El trámite no puede ser gestionado por terceros. Es indispensable la presencia del menor para la captura de sus datos biométricos, así como la del adulto responsable para autorizar el proceso.La CURP biométrica para menores y adultos es prácticamente la misma, por lo que se solicitan documentos similares. Sin embargo, el padre, madre o tutor también deberá presentar su información.Del menor:Del adulto:Aunque la CURP biométrica aún no es obligatoria, su implementación apunta a convertirse en un requisito clave para acceder a servicios esenciales, apoyos gubernamentales y trámites oficiales. En el caso de los menores de edad, anticiparse a su trámite puede evitar complicaciones futuras, especialmente en procesos educativos, de salud o financieros. Por ello, contar con este documento desde ahora representa una medida preventiva que facilitará su integración plena al sistema administrativo y digital del país.