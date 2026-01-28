CURP biométrica: ¿Los menores de edad están obligados a tramitarla en 2026?

La CURP biométrica es un nuevo documento oficial expedido por el Gobierno de México como parte de un proyecto que busca mejorar y modernizar la Clave Única de Registro de Población (CURP) , con el objetivo de reforzar el sistema de seguridad que protege los datos personales de todos los ciudadanos mexicanos.

Para lograrlo, las autoridades informaron que se utilizará tecnología avanzada que permitirá vincular los datos personales de cada individuo —como nombre, edad y fecha de nacimiento— con información biométrica, como el iris del ojo, las huellas dactilares y el escaneo facial.

El despliegue de la CURP biométrica comenzó a finales de 2025 como prueba piloto; sin embargo, el Gobierno federal anunció que a partir de 2026 cualquier persona podrá acudir a los módulos oficiales para tramitar gratuitamente este nuevo documento.

Esta iniciativa ha generado numerosas dudas entre la población. Una de las más frecuentes es si los niños, niñas y adolescentes están obligados a tramitarla, tema que se explica a continuación.

¿Los menores de edad están obligados a tramitar la CURP biométrica?

Las autoridades aseguran que, por el momento, ninguna persona está obligada a tramitar la CURP biométrica, ya que se trata de un proceso totalmente opcional.

No obstante, conforme el documento se vuelva más común entre la población, el Gobierno de México ha señalado que comenzará a solicitarse como requisito obligatorio para realizar diversos trámites gubernamentales y de otras instituciones.

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se prevé que la CURP biométrica sea indispensable para:

Afiliación a servicios de salud

Inscripción en escuelas públicas y privadas

Solicitud de becas, apertura de cuentas bancarias o créditos

Gestiones ante dependencias de gobierno

Acceso a apoyos económicos

Expedición de otros documentos oficiales

Registro o conservación de líneas telefónicas

Trámites relacionados con el estado civil

Por ello, aunque actualmente no sea obligatoria, resultará importante que los menores de edad también tramiten la CURP biométrica para garantizar su acceso a becas, apoyos y otros servicios en el futuro.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica para menores de edad?

Los menores que requieran este documento deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales y acudir acompañados de ellos a los módulos oficiales de la RENAPO.

El trámite no puede ser gestionado por terceros. Es indispensable la presencia del menor para la captura de sus datos biométricos , así como la del adulto responsable para autorizar el proceso.

¿Qué documentos son necesarios para tramitar la CURP biométrica para menores?

La CURP biométrica para menores y adultos es prácticamente la misma, por lo que se solicitan documentos similares. Sin embargo, el padre, madre o tutor también deberá presentar su información.

Del menor:

Acta de nacimiento original, carta de naturalización o documento migratorio.

CURP certificada.

Identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación).

Del adulto:

CURP con registro biométrico de al menos uno de los padres o del tutor.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia).

En caso de tutoría, documento legal que la acredite.

Correo electrónico del adulto que autoriza el trámite.

Aunque la CURP biométrica aún no es obligatoria, su implementación apunta a convertirse en un requisito clave para acceder a servicios esenciales, apoyos gubernamentales y trámites oficiales.

En el caso de los menores de edad, anticiparse a su trámite puede evitar complicaciones futuras, especialmente en procesos educativos, de salud o financieros. Por ello, contar con este documento desde ahora representa una medida preventiva que facilitará su integración plena al sistema administrativo y digital del país.

XP