Viral: ¿Por qué aparece fauna marina inusual como el elefante marino en Los Ayala Nayarit?

El pasado martes 28 de enero, visitantes y locales de la playa Los Ayala, Nayarit, presenciaron el avistamiento de un elefante marino en la orilla de la costa. El hecho fue tan sorprendente que, en poco tiempo, el video del ejemplar se viralizó en redes sociales.

Ante la presencia del animal marino y con el objetivo de prevenir cualquier riesgo, se activó de inmediato un operativo de vigilancia y protección para proteger tanto al animal como a la ciudadanía.

Mientras el elefante marino permanecía recostado, elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con bomberos locales, la Profepa y la Secretaría de Marina, bloquearon la zona donde el elefante marino permanecía recostado.

Asimismo, solicitaron a los visitantes mantener distancia y evitar intentar tocarlo, alimentarlo o asustarlo.

El avistamiento del mamífero llamó la atención, ya que se trata de un suceso poco común que puede ocurrir en las playas de Nayarit. Por ello, muchos se preguntaron por qué el elefante mamífero se encontraba tan cerca de la orilla.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con PROFEPA, La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con Autoridades Municipales brindan puntual monitoreo al recorrido que realiza el elefante marino en Nayarit. pic.twitter.com/IHUCfC0Vun— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nay (@SSPCNay) January 28, 2026

¿Por qué los animales marinos salen del mar?

Los especialistas señalan que algunas especies de fauna marina podrían salir del mar por diversas razones, como recuperarse tras pasar largos periodos en mar abierto, descansar, mudar de pelaje o recuperar energía. Especies como los elefantes y lobos marinos suelen buscar playas tranquilas para hacer cualquiera de estas actividades.

¿Qué hacer si te encuentras un animal marino varado?

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad hay una serie de recomendaciones que se debe seguir en caso de encontrar un animal marino varado:

Evitar el estrés del ejemplar

Reportar de inmediato: Llamar a las autoridades correspondientes o al 911.

Respetar los cercos: No cruzar las cintas de acordonamiento instaladas por las autoridades.

