INAPAM: Municipios del EDOMEX con descuentos especiales en febrero 2026

La credencial del INAPAM continúa siendo un respaldo relevante para las personas adultas mayores, ya que les permite obtener precios preferenciales en alimentos, artículos de primera necesidad y distintos servicios en comercios afiliados a lo largo del país. En el Estado de México (Edomex), diversos municipios aplican descuentos al presentar esta tarjeta vigente, con rebajas que pueden ir desde el 2% hasta el 50%, dependiendo del establecimiento.

Esta es una parte del listado de negocios que ofrecen descuentos en alimentos.

Acambay de Ruiz Castañeda

En este municipio, algunos establecimientos que aplican rebajas al mostrar la tarjeta INAPAM son:

Abarrotes Bemar – Pueblo Nuevo: 2%

Carnicería González Los Choforos – San Miguel: 5%

Carnicería Liliana – Pueblo Nuevo: 5%

Carnicería Miranda – Centro: 5%

Carnicería Paty – Centro: 7%

Frutería López – Centro: 5%

La Bodeguita – Centro: 5%

Miscelánea Rafael – Pueblo Nuevo: 2%

Tienda Conasupo – Gustavo Baz: 5%

Además de Acambay, otros municipios del Estado de México cuentan con establecimientos que ofrecen descuentos en alimentos a personas adultas mayores:

Aculco

Tienda Super Ahorro – Abasolo: 8%

Amecameca

Bistro Restaurante – Centro: 10%

Cremería Lulú – Mercado Municipal: 10%

Mi Dulce Encanto – Sector Atenco: 5%

Nutrición Rosario – Del Rosario: 10%

Restaurante La Malinche – Prolongación Coronel Silvestre: 10%

Taller Gastronómico – Centro: 15%

Atlacomulco

Acari Fiesta – Centro: 10%

Carnicería Azteca – Centro: 20%

Comercializadora e Importadora Nadim S. de R.L. – Centro: 10%

Chapultepec

Carnicería Chapultepec – Centro: 50%

El Corralito – Centro: 10%

Recaudería La Central – Centro: 10%

Coacalco de Berriozábal

Requisitos para utilizar la tarjeta INAPAM

Los descuentos están destinados a personas de 60 años o más que cuenten con su credencial INAPAM vigente . Para hacer válido el beneficio, es necesario presentar la tarjeta al momento de realizar el pago en los comercios participantes. Además de los apoyos en alimentos, esta credencial brinda descuentos en servicios de salud, transporte y actividades culturales, lo que ayuda a disminuir gastos y a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Para consultar la lista completa y oficial de los municipios con descuentos y los establecimientos, da clic aquí.

