CURP Biométrica en Edomex: ¿dónde acudir para realizar el trámite en 2026?

Luego de la polémica suscitada por la incorporación de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), las autoridades federales impulsan este nuevo formato como un documento oficial orientado a fortalecer la protección de la información personal de los ciudadanos.

La CURP Biométrica tiene como objetivo principal reforzar los mecanismos de seguridad en los registros gubernamentales , agilizar diversos trámites administrativos y disminuir los riesgos asociados al robo o suplantación de identidad.

Tras las dudas y cuestionamientos que surgieron durante la etapa de prueba piloto realizada el año pasado, se prevé que a lo largo de 2026 un mayor número de mexicanos acuda a tramitar este documento , el cual ha sido catalogado como infalsificable.

La nueva CURP incorpora distintos elementos de identificación, entre ellos fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y firma electrónica, con la finalidad de crear un registro más preciso y confiable que permita una identificación plena de cada persona.

¿En qué municipios del Edomex se puede tramitar?

A pesar de que en la CDMX suele tramitarse con cita previa, en el Estado de México se puede acudir directamente y solicitar la CURP Biométrica en cualquiera de las subdirecciones regionales del Registro Civil, las cuales se localizan en los municipios de Toluca, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Villa Guerrero .

Registro Civil de Toluca: Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros.

Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros. Registro Civil de Texcoco: Calle Manuel González 205, Colonia Centro.

Calle Manuel González 205, Colonia Centro. Registro Civil de Tlalnepantla de Baz : Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana, Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Puerta C.

: Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana, Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Puerta C. Registro Civil de Villa Guerrero: Calle Independencia sin número, Colonia Centro.

Además, las autoridades mexiquenses pusieron a disposición módulos CURP, donde se especializan en resolver cualquier duda con este documento. El centro principal se encuentra en Toluca, calle Hernández Cházaro número 808, colonia Ocho Cedros.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la CURP Biométrica?

Al tramitar la CURP Biométrica es necesario presentar documentación básica para validar la identidad del solicitante.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente como la credencial para votar o el pasaporte.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo para notificaciones.

La CURP Biométrica se perfila como un documento clave para fortalecer la seguridad de la identidad de los ciudadanos y modernizar los trámites oficiales. Su implementación busca reducir riesgos como el robo de identidad y facilitar los procesos administrativos, por lo que conocer los requisitos y puntos de atención resulta fundamental para quienes planean realizar este trámite en 2026.

