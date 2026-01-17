INAPAM: En qué situaciones debes reponer o actualizar tu credencial

En México, las personas adultas mayores cuentan con el respaldo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), una institución pública que tiene como principal objetivo promover el bienestar, la inclusión social y una mejor calidad de vida para este sector de la población. A través de diversos programas y beneficios, el organismo busca que las personas mayores mantengan una vida activa, digna y con mayores oportunidades de desarrollo.

Uno de los apoyos más importantes que ofrece el INAPAM es su tarjeta oficial, un documento que permite a las personas de 60 años o más acceder a descuentos y promociones en una amplia variedad de servicios y establecimientos en todo el país. Esta credencial se ha convertido en una herramienta clave para apoyar la economía de los adultos mayores, al facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales.

La credencial INAPAM brinda beneficios en distintos ámbitos, como supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, servicios básicos, asesoría legal, transporte público y privado, viajes, actividades recreativas, consultas médicas y estudios clínicos, entre otros. Estos descuentos permiten a los adultos mayores reducir gastos cotidianos y seguir participando de manera activa en la vida social y comunitaria.

Además, el programa fomenta la inclusión de las personas mayores al reconocer su importancia dentro de la sociedad y garantizarles mejores condiciones para su bienestar físico, emocional y económico.

¿Quiénes pueden tramitar la credencial INAPAM?

De acuerdo con información oficial, todas las personas que hayan cumplido 60 años pueden solicitar la credencial INAPAM. Para ello, es necesario acudir a un módulo de atención y presentar la documentación requerida, que generalmente incluye:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional o cartilla del servicio militar.

Dos fotografías tamaño infantil recientes, a color o en blanco y negro, sin lentes.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

El trámite es gratuito y, una vez entregada, la credencial puede utilizarse de inmediato para acceder a los beneficios disponibles.

¿Cuándo es necesario renovar la credencial INAPAM?

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha señalado que la credencial INAPAM no tiene fecha de vencimiento, por lo que no es necesario renovarla periódicamente, sin importar el diseño o el año en que fue emitida.

Sin embargo, existen situaciones específicas en las que la tarjeta deja de ser válida y debe tramitarse nuevamente. Entre ellas se encuentran:

Deterioro o daño: Si la credencial está muy desgastada, rota o el código de barras es ilegible, es necesario solicitar una reposición.

Pérdida o robo: En caso de extravío o robo, el titular debe acudir a un módulo del INAPAM para pedir una nueva tarjeta y así mantener activos sus beneficios.

Actualización del diseño: Cuando el INAPAM introduce un nuevo formato con mayores medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazar la credencial anterior.

Corrección de datos: Si existen errores en el nombre, la CURP u otros datos personales, o si hay un cambio de domicilio.

Credencial INSEN: Las personas que aún cuentan con la antigua tarjeta del INSEN deben cambiarla por la credencial vigente del INAPAM, ya que la anterior ya no es válida para obtener descuentos ni como identificación dentro del programa.

La credencial INAPAM representa un respaldo importante para millones de personas adultas mayores en México, al ofrecerles beneficios que impactan directamente en su economía y calidad de vida. Con este programa, el Gobierno busca reconocer la contribución de este sector a la sociedad y garantizar que cuenten con herramientas que les permitan vivir con mayor seguridad, autonomía y bienestar.

