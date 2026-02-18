CURP biométrica: ¿Cuál es la edad mínima para tramitarla en 2026?

La CURP biométrica es un nuevo documento impulsado por el Gobierno de México como parte de un proceso de modernización y actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Su objetivo es fortalecer la seguridad de los datos personales de los ciudadanos y garantizar que los medios oficiales de identificación se mantengan vigentes y actualizados.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la administración de este nuevo esquema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Será a partir de 2026 cuando comience su implementación gradual en el país.

Este formato contempla la integración de datos biométricos como huellas dactilares, iris, firma electrónica y reconocimiento facial, entre otros elementos que permitan una identificación más precisa , con el fin de prevenir el robo de identidad y diversos fraudes.

Las autoridades señalaron que, por el momento, el trámite no es obligatorio; sin embargo, en el futuro podría volverse indispensable para realizar ciertos procedimientos gubernamentales e institucionales, como solicitar becas, contratar seguros o realizar inscripciones escolares.

Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada y considerar su trámite con anticipación para evitar posibles retrasos administrativos.

No obstante, debido a que este documento implica la recolección de datos biométricos, muchas personas se han preguntado si los menores de edad también deben tramitarlo y cuál es la edad mínima requerida.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la CURP biométrica?

En días recientes, la Secretaría de Gobernación aclaró esta duda mediante una publicación oficial.

Según la información difundida, cualquier persona puede solicitar su CURP biométrica sin importar la edad. S in embargo, el registro completo de datos biométricos será posible a partir de los 5 años, ya que a esa edad las huellas dactilares están completamente formadas.

En el caso de niñas y niños menores de 4 años, el documento únicamente incluirá fotografía del rostro e iris.

La dependencia también precisó que, tratándose de menores de edad, los padres o tutores deberán estar presentes para autorizar el procedimiento.

Documentos necesarios y pasos para el trámite

Para personas mayores de edad, se requiere:

Acta de nacimiento vigente.

CURP actual.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo para recibir el comprobante.

En el caso de menores de edad:

Acta de nacimiento original, carta de naturalización o documento migratorio.

CURP certificada.

Identificación con fotografía (pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación).

El trámite es voluntario, gratuito y se implementará de manera gradual, por lo que próximamente más estados del país contarán con módulos oficiales para solicitar la nueva CURP biométrica . Al finalizar el registro, se enviará un comprobante de inscripción al correo electrónico proporcionado, el cual confirma que los datos biométricos fueron registrados correctamente.

La CURP biométrica representa un paso hacia la digitalización y fortalecimiento de los mecanismos de identificación en México, al incorporar datos que permiten una verificación más precisa y segura de la identidad de las personas.

