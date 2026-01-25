La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado miércoles desde Palacio Nacional que en las Fiscalías estatales "tiene que atender" e investigar los casos de embarazo en menores cuando existe una diferencia de edad significativa entre la menor y el padre, pues "evidentemente hay un delito" .

La Mandataria abordó el tema del embarazo infantil a partir de una pregunta sobre el caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz en Chiapas.

"En este caso de Chiapas, la Fiscalía tiene que atenderlo, tiene que investigar quién es el padre y si hay una diferencia de edad, pues hay un delito que perseguir", advirtió.

El proceder legal ante embarazos infantiles

La Presidenta aseveró que las autoridades tienen la obligación de abrir carpeta de investigación en estos casos, puesto que se presume, en primera instancia, como un delito.

" Porque un embarazo en una niña de 12, 13, 11 años, evidentemente —y así lo establece la ley— se presume un delito. [...] la Fiscalía tiene que abrir una carpeta de investigación […] no puede ser que simplemente se atienda el parto y la niña regrese a las mismas condiciones en las que estaba " declaró.

Subrayó que estos casos no deben verse solo como un tema de salud, sino que deben investigarse como posibles delitos, de acuerdo con el Código Penal y la normatividad de la Secretaría de Salud.

"[...] desde el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la Secretaría de Salud, estamos fortaleciendo estos protocolos para que en ningún hospital del país se ignore esta situación. [...] No podemos normalizar el embarazo infantil; el embarazo infantil es, en la gran mayoría de los casos, producto de violencia o de abuso, y las autoridades tienen que actuar", aseveró.

Sheinbaum finalizó este punto haciendo un llamado a las Fiscalías de los estados para que no "cierren los ojos" ante estas situaciones y para que protejan siempre el interés superior de la niñez y de las adolescentes .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF