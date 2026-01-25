Fernando Alán "N" falleció a bordo de su automóvil el pasado día 13 de enero, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. El joven de 23 años se habría convertido en víctima colateral de un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo delictivo .

La familia del joven estudiante universitario convocó a la ciudadanía a sumarse este domingo a una marcha silenciosa para exigir justicia.

La tragedia en Culiacán

Brayan Humberto Chaidez Osuna, padre del joven, desmintió la versión de que este y su pareja -quien resultó herida de bala- quedaron en medio de un fuego cruzado, o que el ataque en su contra fue un error de las autoridades que intervinieron .

Convocó a la población a solidarizarse con su movimiento para esclarecer el caso y limpiar el nombre de su hijo que perdió la vida. Este domingo tiene previsto encabezar una marcha por la avenida Álvaro Obregón, partiendo del atrio de catedral para visibilizar su reclamo.

Dio a conocer que fue notificado que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción de este caso. Aseveró que desconoce los avances de las indagaciones por parte de la autoridad judicial local, ya que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.

Se conoce que la joven que acompañaba a la víctima, de nombre Rosa Guadalupe "N" , ya salió de terapia intensiva, donde estuvo más de diez días, luego de haber sido sometida a cirugías por las heridas de bala que presentó en tórax y abdomen.

La tarde del pasado martes 13 de enero, sobre la avenida Álvaro Obregón, un grupo armado y elementos del ejército tuvieron una serie de enfrentamientos. En la persecución, los civiles arrojaron púas de acero en el pavimento, por lo que el joven y su pareja se vieron obligados a orillarse y fue cuando, se presume, comenzaron los disparos .

