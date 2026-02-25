Pese a haber reconocido que la situación se ha tranquilizado, el gobierno alemán mantiene su advertencia a sus ciudadanos de no visitar Jalisco, Guanajuato y parte de Tamaulipas por la ola de violencia que se vivió en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

"Ahora mismo desaconsejamos viajar a Jalisco, Guanajuato y parte de Tamaulipas" , dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer.

"Hay en el estado de Jalisco incidentes aislados y bloqueos en las carreteras. Se ha levantado el estado de emergencia que fue declarado y los aeropuertos han abierto pero puede haber aún cancelaciones de vuelos", abundó Deschauer.

La portavoz también precisó que actualmente no hay indicaciones en materia de seguridad para los turistas germanos que se encuentran en la península de Yucatán, región del sureste mexicano, y a más de mil kilómetros de Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas.

México vivió una ola de violencia por la muerte el domingo del capo del narcotráfico conocido como "El Mencho".

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del Cártel de Nueva Generación (CNG), según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

