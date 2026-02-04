Cuaresma 2026: ¿Cuándo cae y qué vínculo tiene con el miércoles de ceniza?

De acuerdo con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma , un periodo de 40 días antes de Semana Santa y la semana de Pascua.

La Cuaresma hace alusión a los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto practicando ayuno y oración. Durante estos días, se invita a la reflexión y preparación espiritual antes de la Pascua, y se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia, para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

¿Cuándo inicia la Cuaresma este 2026?

El Miércoles de Ceniza del 2026 se celebrará el próximo 18 de febrero , dando inicio a la Cuaresma; 40 días de ayuno que consiste en abstenerse de comer carne roja, como acto penitenciario para fortalecer el espíritu. Estos actos terminan el Jueves Santo, es decir, el 2 de abril.

Además de no consumir carne roja, la Iglesia Católica invita a los creyentes a limitar su ingesta de alimento a una comida completa, y dos pequeñas. En la actualidad, estas medidas de fe suelen tomarse los viernes de Cuaresma, y puede incluir ayunos personales de cosas mundanas para acercarse a Dios.

¿Por qué se celebra el Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con el catolicismo, el uso de la ceniza radica en la antigüedad; en el judaísmo, cubrirse con ceniza simboliza arrepentimiento y penitencia. Asimismo, en varios pasajes de la Biblia se menciona este gesto, siendo la ceniza una representación del llamado a la conversión.

Dicha costumbre fue adoptada por los primeros Cristianos durante los primeros siglos de la Iglesia. Cuando las personas se preparaban para recibir el Sacramento de la Reconciliación, se ponían ceniza sobre la cabeza como señal de penitencia, justo antes del Jueves Santo.

Cabe mencionar que la ceniza utilizada durante el Miércoles de Ceniza, proviene de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Esta tradición se adoptó desde el siglo XII, en el que se formalizó esta practica. Durante la celebración, el sacerdote impone ceniza en la frete de los fieles en forma de cruz, al tiempo que pronuncia frases bíblicas.

Las palmas, antes de incinerarse, son bendecidas con agua bendita. En ocasiones también se mezcla incienso. Este ritual es sumamente importante para la religión Católica, pues refuerza el simbolismo entre la Cuaresma y los acontecimientos de la Semana Santa.

