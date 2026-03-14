¿Cuántos mexicanos sufren depresión? Estas son las cifras

La salud mental en México enfrenta un desafío: la depresión. Son muchas las personas en el país que viven padeciendo este trastorno que puede ser grave si no se detecta y se trata a tiempo.

Muchas veces nos preguntamos qué es la felicidad y, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra el 20 de marzo, es importante recordar que esta no hace referencia a estar feliz todo el tiempo, sino a construir bienestar con acciones saludables y, sobre todo, realistas. Pedir ayuda cuando se necesita, cuidar el descanso, mantener vínculos sanos y desarrollar herramientas para manejar el estrés diario.

En este sentido, hablar de bienestar emocional también es hablar de prevención; cuando un individuo vive con estrés constante, tristeza persistente o ansiedad sin atender, no solo se impacta su estado de ánimo, también se alteran hábitos clave como el sueño, alimentación, movimiento y, con el tiempo, puede aumentar el riesgo de afectaciones físicas. Acompañar el bienestar emocional es tan importante como atender un síntoma físico, pues ambos se influyen mutuamente .

¿Cuántas personas en México padecen depresión?

En México, 3.6 millones de adultos padecen depresión; esta se caracteriza por la disminución del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, dificultad para concentrarse y alteraciones en el patrón de sueño y apetito .

En este sentido, sabemos que mente y cuerpo no van por separado; instituciones oficiales señalan que la salud mental está estrechamente vinculada con la salud física. Un ejemplo claro: la depresión se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatía y evento vascular cerebral .

¿Cómo sostener el bienestar emocional?

Por esta razón, Bupa México, compañía de salud integral especializada en seguros de gastos médicos, comparte cinco sencillas y poderosas acciones que pueden ayudar a sostener el bienestar emocional y, con ello, fortalecer la salud integral:

Chequeo emocional de 60 segundos : Antes de iniciar el día o al cerrar tu jornada, puedes preguntarte qué estás sintiendo hoy, ya sea estrés, cansancio, enojo, calma, etc. Ponerles nombre a las emociones ayuda a tomar decisiones más claras para saber cómo tratarlas y así saber qué se necesita, en lugar de vivir en un piloto automático: descanso, orden, movimiento o incluso pedir ayuda.

Respira para bajar el ritmo : Una herramienta simple es la llamada respiración de caja, la cual consiste en inhalar cuatro segundos, sostener cuatro, exhalar en cuatro y sostener cuatro segundos; repetir esto cuatro veces ayuda a cortar picos de tensión y a recuperar enfoque.

Moverse para que el cuerpo procese emociones : La actividad física no solo protege el corazón o el metabolismo, también beneficia la salud mental; la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la actividad física regular reduce síntomas de depresión y ansiedad y mejora el bienestar general. Esta actividad no necesariamente tiene que ser intensa; caminar, estirar o bailar en casa cuenta si se vuelve constante.

Protege tu sueño para proteger tu mente : Dormir no solo es descansar, es regular emociones; establecer patrones saludables de sueño que permitan descansar de 7 a 9 horas ayuda a mejorar la salud física y mental; asimismo, hábitos prácticos para mejorar la calidad del sueño, como apagar dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de dormir, evitar siestas durante el día y alejarse del alcohol y la cafeína por la noche, ayuda a dormir mejor.

Pedir ayuda profesional : Si sientes tristeza persistente, ansiedad constante, irritabilidad, cambios de sueño/apetito o pérdida de interés por actividades que antes disfrutabas, es vital no minimizarlo; pedir apoyo psicológico o médico es un acto de autocuidado y prevención puede brindar herramientas para afrontar las situaciones de salud de mejor manera. Algunas pólizas de seguros como la de Bupa México incluyen acceso a orientación profesional y herramientas digitales como Blua, por medio de la cual los clientes pueden acceder a videoconsultas médicas y psicológicas las 24 horas del día.

El bienestar emocional no debe verse como un extra, sino como parte esencial del cuidado preventivo y la salud integral; si bien los días que conmemoran la felicidad son ideales para recordar la importancia de la salud mental, esta debe cuidarse durante todo el año, un día a la vez, para toda la vida.

Con información de de Bupa

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