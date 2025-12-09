Como cada año, miles de peregrinos, provenientes de distintos estados del país, se reúnen masivamente al cerro del Tepeyac para participar en las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe que se festeja el 12 de diciembre.

Previo a esta celebración, la Iglesia católica mexicana instó el pasado domingo a recuperar la unidad, en el marco de la próxima celebración de la virgen morena, la festividad religiosa más importante del país.

" Hoy, cuando México necesita puentes y no muros, diálogo y no confrontación, (la Virgen de) Guadalupe vuelve a recordarnos que somos un mismo pueblo, llamado a reconstruir la confianza y a vencer la indiferencia. Su mensaje escucha, acoge, protege y acompaña ", señaló el Episcopado en su editorial semanal Desde la Fe.

La Iglesia mexicana convocó a los fieles a unirse en oración y agradecimiento “ pidiendo que bendiga a todos los peregrinos, y nos haga instrumentos de unidad, paz y esperanza para México. ”

Recordó que cada 12 de diciembre millones de personas de todo el país, y también de Estados Unidos, caminan hacia la Basílica de Guadalupe.

" Lo hacen con cansancio, con promesas, con silencios que pesan y con esperanzas que sostienen ", señaló la editorial, subrayando que la imagen de los peregrinos " nos recuerda que México todavía sabe caminar unido ".

Resaltó la relevancia cultural de la devoción mariana, al recordar que Guadalupe es " un ejemplo de inculturación perfecta del Evangelio", capaz de unir culturas, lenguas y sensibilidades porque "habla la lengua del corazón. "

Cada peregrino en movimiento, insistió, " representa un acto de esperanza que resiste al desencanto social ."

Horario de la Basílica de Guadalupe

El horario del recinto sagrado de la virgen morena será de las 06:00 a las 21:00 horas, teniendo en cuenta que a las 20:00 horas se da la última misa en el altar mayor.

El horario solo se extenderá durante toda la noche del 11 y madrugada del día 12 de diciembre, con motivo de las mañanitas a la virgen .

Las capillas de San José, del Santísimo y de las Bendiciones terminarán sus actividades en punto de las 18:00 horas.

Cabe recordar que el acceso a la Basílica para el Día a la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre, es GRATUITO.

Con información de EFE.

