¿Cuánto durarán las vacaciones de Semana Santa? Esto dice la SEP

El calendario escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fija de manera oficial el periodo de vacaciones de Semana Santa 2026, un receso relevante para alumnos de nivel básico en todo el país y para padres de familia que organizan con anticipación viajes o actividades recreativas. De acuerdo con la autoridad educativa federal, las fechas se apegan estrictamente al calendario vigente, sin alterar el número de días establecidos para este descanso.

La pausa por Semana Santa constituye uno de los dos periodos largos de asueto dentro del ciclo escolar, junto con el receso invernal. Si bien suele coincidir con las celebraciones religiosas del calendario litúrgico, la duración definitiva del descanso está determinada por los lineamientos oficiales que emite la SEP para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

La SEP informó que el receso de Semana Santa 2026 comenzará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril, conforme al calendario escolar del ciclo 2025-2026. El retorno a las aulas está previsto para el lunes 13 de abril.

Aunque el periodo vacacional arranca formalmente el 30 de marzo, el viernes 27 de marzo no habrá clases para los alumnos debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar, jornada destinada a labores de evaluación y planeación docente. En consecuencia, muchas familias podrán considerar ese fin de semana —27 y 28 de marzo— como el inicio práctico del descanso.

¿Cuántos días abarcará el descanso?

Si se contabiliza desde el jueves 26 de marzo como último día efectivo de clases hasta el lunes 13 de abril, cuando se retoman actividades, los alumnos acumularán 17 días consecutivos sin clases , considerando fines de semana. Dentro de ese lapso se incluye la Semana Santa litúrgica —del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril—, aunque el calendario escolar contempla un margen más amplio que el estrictamente religioso.

La extensión del receso, que supera dos semanas completas, responde a la necesidad de equilibrar los días efectivos de clase durante el ciclo escolar. La normativa educativa establece un mínimo de 185 días de actividades académicas, por lo que los periodos de descanso se distribuyen estratégicamente a lo largo del año lectivo para cumplir con ese requisito sin afectar la planeación académica.

¿Quiénes suspenden actividades?

El descanso aplica para estudiantes y docentes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En el caso del personal docente, ciertas jornadas como la del 27 de marzo se consideran no lectivas por tratarse de actividades administrativas, aunque no forman parte del receso oficial.

Las fechas de Semana Santa cambian cada año porque se rigen por el calendario lunar, que determina celebraciones como el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Esta variación influye indirectamente en la programación del calendario escolar, lo que explica que el periodo vacacional no sea idéntico cada ciclo.

YC