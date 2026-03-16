¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026? SEP publica fechas oficiales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció ya el periodo de descanso correspondiente a Semana Santa dentro del ciclo escolar 2025-2026, uno de los lapsos más esperados por alumnos, maestros y familias en México. Este receso forma parte del calendario oficial que regula a las instituciones públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Según lo informado por la autoridad educativa, las vacaciones se ubican entre los últimos días de marzo y el arranque de abril, lo que permitirá a millones de estudiantes de nivel básico pausar sus actividades escolares durante dos semanas continuas, siendo uno de los descansos más amplios del ciclo.

Fechas oficiales de las vacaciones de Semana Santa 2026

Con base en el calendario vigente de la SEP, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 comenzará el lunes 30 de marzo y finalizará el viernes 10 de abril.

En ese sentido, el viernes 27 de marzo será el último día de clases, mientras que el retorno a las aulas está previsto para el lunes 13 de abril.

En términos generales, se contemplan 10 días hábiles sin actividades escolares; sin embargo, al integrarse los fines de semana anteriores y posteriores, el descanso efectivo puede superar las dos semanas.

Estas fechas aplican para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país , tanto en planteles públicos como en escuelas privadas con incorporación oficial.

ESPECIAL/SEP

Para 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección.

Durante este periodo destacan fechas como el Jueves Santo, el 2 de abril, y el Viernes Santo, el 3 de abril, jornadas tradicionalmente ligadas a prácticas religiosas y días de descanso en diversos sectores.

Si bien el calendario escolar es de carácter laico, estas conmemoraciones inciden en la planeación del ciclo educativo, motivo por el cual el periodo vacacional coincide parcialmente con dichas fechas, debido a que el calendario 2025-2026 de la SEP contempla un total de 185 días efectivos de clases, además de días de suspensión oficial, sesiones de Consejo Técnico Escolar y otros recesos, como los de invierno y verano.

Antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, los estudiantes tendrán un día adicional sin clases el viernes 27 de marzo debido a la realización del Consejo Técnico Escolar , lo que ese día anticipa el inicio del descanso.

Este tipo de disposiciones permite a las familias organizar con mayor previsión actividades recreativas, viajes o simplemente periodos de descanso.

YC