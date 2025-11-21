Cuándo entregan tarjetas del Bienestar para becas Rita Cetina y Benito Juárez

El Gobierno de México confirmó que la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para los programas de becas Benito Juárez (nivel medio superior) y Rita Cetina (educación básica) iniciará a partir de la siguiente semana, como parte del proceso nacional para garantizar que los estudiantes beneficiarios reciban directamente el apoyo económico correspondiente al ciclo escolar próximo.

Con este mecanismo, las autoridades buscan asegurar la continuidad de los estudios en todos los niveles educativos y evitar la intervención de terceros en el manejo de los recursos.

Fechas, beneficiarios y proceso de entrega

A partir del próximo martes 25 de noviembre comenzará en todo el país la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de los tres niveles educativos que recibirán apoyo dentro de los programas Becas para el Bienestar durante el ciclo escolar 2025-2026.

La coordinación nacional informó que el proceso comenzará con los estudiantes de educación media superior y superior, especialmente aquellos que realizaron su registro reciente y que aún no contaban con tarjeta activa. Posteriormente, una vez concluida esta fase, continuará la entrega para alumnos de secundaria beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.

La logística se llevará a cabo tanto en escuelas públicas como en sedes determinadas por el Banco del Bienestar y la autoridad educativa en cada entidad federativa. Cada institución notificará con anticipación a los padres de familia, tutores o estudiantes sobre la fecha, horario y ubicación específicos para recoger el plástico.

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Para realizar el trámite, los asistentes deberán presentar documentación oficial actualizada, que incluye acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio. Durante la entrega se realiza también la apertura de cuenta bancaria asociada, la validación de datos y el alta en el padrón de beneficiarios.

El Gobierno Federal señaló que la entrega se realizará por bloques para evitar saturaciones y garantizar una atención ordenada y ágil. De igual forma, se le recuerda a los beneficiarios que la CNBBBJ comenzó con la reposición de tarjetas que habían vencido desde el 17 de noviembre, actualización que beneficia tanto a quienes reciben la beca Benito Juárez como a las familias registradas en el programa Rita Cetina.

Para este ciclo se incorporaron más de un millón de estudiantes a la Beca Rita Cetina, más de 1.7 millones a la Beca Benito Juárez y más de 57 mil jóvenes a Jóvenes Escribiendo el Futuro. Las cifras representan una de las coberturas más amplias registradas hasta ahora en los programas educativos federales.

Además, se adelantó que la Beca Rita Cetina avanzará gradualmente hacia la universalidad en primaria el próximo año, con el objetivo de integrar a casi 12 millones de estudiantes en todo el país.

