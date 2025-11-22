Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 53% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta