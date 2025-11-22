Sábado, 22 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 53% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones