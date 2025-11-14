Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos necesitas para la nueva entrega de tarjetas?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) ha hecho el anuncio de que próximamente pondrá en marcha una nueva ronda de entrega de tarjetas para la Beca Universal Rita Cetina, destinada a estudiantes de nivel básico que se hayan registrado en la convocatoria del pasado 15 de septiembre.

Antes de dicha entrega, la CNBBBJ se encuentra validando la información de todos los solicitantes no obstante mencionan que es importante que los interesados en recibir esta beca vayan reuniendo los documentos necesarios para la recepción de la tarjeta mediante la cual recibirán un apoyo bimestral de mil 900 pesos.

¿Qué documentos necesitas para la nueva entrega de tarjetas?

Los tutores (padre, madre o responsable legal) deben llevar:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Comprobante de domicilio reciente.

Acta de nacimiento del tutor.

CURP del tutor.

Los estudiantes beneficiarios deben presentar:

Acta de nacimiento.

CURP.

¿Dónde y cuándo se entregarán las tarjetas?

La distribución de las tarjetas está prevista para el 20 de enero de 2025 y se llevará a cabo directamente en las escuelas públicas de nivel secundaria en todo el país. Para evitar contratiempos, se pide a los beneficiarios y a sus padres o tutores:

Acudir al plantel correspondiente en la fecha y hora establecidas.

Revisar constantemente los canales oficiales para confirmar cualquier detalle relacionado con el proceso.

¿Qué ocurre si no asistes el día señalado?

En caso de no presentarte en la fecha indicada, tu entrega será reagendada. Esto podría ocasionar demoras en el acceso al apoyo económico, por lo que las autoridades recomiendan asistir puntualmente para evitar retrasos.

¿Cuándo se realizará el primer pago?

El primer depósito, por un monto de mil 900 pesos, aún no tiene fecha confirmada. Las autoridades exhortan a los beneficiarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales: www.gob.mx/becasbenitojuarez.

Redes sociales:

Facebook: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

X: @BecasBenito

Instagram: @BecasBenitoJuárezOficial

YouTube: Becas Benito Juárez Oficial

TikTok: Becas Benito Juárez.

Para dudas o aclaraciones, está disponible el número 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro del país).

Para asegurar un proceso ágil y sin contratiempos, se recomienda tener listos todos los documentos solicitados, presentarse en la fecha asignada y seguir las actualizaciones oficiales. La Beca Rita Cetina representa un apoyo clave para fortalecer la educación de las y los estudiantes de secundaria.

YC