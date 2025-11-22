Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

