Sábado, 22 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones