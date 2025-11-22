Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 22 de noviembre informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

