Compra loro en Yucatán y casi lo mata al alimentarlo con atole hirviendo; sufrió quemaduras y perforación de estómago

Un loro víctima del maltrato fue rescatado en graves condiciones de salud luego de que una persona lo alimentó con atole hirviendo, hecho que le provocó quemaduras y la perforación del estómago.

La asociación rescatista Proyecto Santa María informó que el polluelo, de la especie Loro Frente Blanca (Amazona albifrons) fue atendido por voluntarios tras recibir el aviso que el ave se encontraba lesionada en el municipio de Izamal.

"Inicialmente, la persona que tenía al ave aseguró haberla encontrado en la vía pública; sin embargo, posteriormente reconoció que la había adquirido en una comunidad cercana y que intentaba alimentarla con atole de Maseca hirviendo, causándole graves daños", señaló la agrupación.

Se informó que ante la emergencia y tras realizar los trámites de rigor con las autoridades ambientales, integrantes de Proyecto Santa María trasladaron al ave a Mérida para que recibiera atención veterinaria especializada.

Al día siguiente, el polluelo fue sometido a una cirugía de alta complejidad en la que se retiró una parte importante del buche y del tejido afectado por las quemaduras.

"Desde entonces, el ejemplar, bautizado como "Burbuja", ha requerido dos intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos", expresó la asociación, quien informó que la recuperación ha sido lenta, pero favorable.

"Actualmente recibe alimento en pequeñas porciones y a intervalos frecuentes para compensar la pérdida de tejido y facilitar su rehabilitación", manifestó la asociación.

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Proyecto Santa María lamentó el maltrato que enfrentan los loros silvestres y las consecuencias del comercio ilegal de estas aves, una práctica que continúa en distintas regiones del país.

"Gracias al apoyo de la iniciativa privada, el ejemplar ha recibido atención especializada que podría permitirle sobrevivir y convertirse en un símbolo de concientización sobre la protección de la fauna silvestre", comentó Proyecto Santa María.

JM