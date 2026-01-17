Bestune B70 1.5, el auto chino mediano a precio de subcompacto

Sin tener que recurrir al mercado de seminuevos, todavía existe la manera de hacerse de un sedán mediano, a precio de un subcompacto. El Bestune B70 1.5 logra esa hazaña en un mercado cada vez más competitivo.

Uno pensaría que, al estar ante un sedán de 4.8 metros de largo, apenas unos centímetros más corto que Camry o Accord, con un diseño elegante y agresivo, mostrando luces LED con elementos diurnos muy característicos y parrilla de elementos cromados, rines de 18” y calaveras corridas en la parte posterior, este sería bastante costoso. Si a esto le sumamos la versatilidad conseguida por contar con una carrocería estilo Fastback, es decir, una donde la tapa de la cajuela se abre junto con el medallón posterior para tener una apertura más amplia que resulta especialmente útil cuando se llevan artículos voluminosos en el maletero, mejor. Además, tiene las ventajas de cualquier sedán de la categoría, con un espacio generoso incluso en la segunda fila. Cuenta con vestiduras de piel sintética, asientos con ajuste eléctrico y de salida para el conductor, más ventilación, climatizador automático, techo panorámico y una pantalla táctil de 12.3” con cuadro de instrumentos digital, es difícil entender cómo lograron mantenerlo por debajo de 500 mil pesos.

Sin embargo, la ausencia de asistentes a la conducción (ADAS), así como una conectividad a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, nos empiezan a dar pistas de ello.

Con 4.8 metros de largo, diseño fastback y rines de 18 pulgadas, el Bestune B70 1.5 apuesta por presencia, espacio y estilo. CORTESÍA

Justo, no sobrado

La mayor diferencia respecto al B70 que probamos inicialmente está, definitivamente, bajo el cofre, pues en lugar del motor 2.0 litros turbo con más de 200 caballos, ahora encontramos un cuatro cilindros 1.5 litros turbo que entrega 166 HP y 190 libras-pie, cifras respetables, aunque no sobradas.

El propulsor trabaja de la mano de una transmisión automática de doble embrague y siete cambios, para mandar toda la fuerza a las ruedas delanteras y, como se trata de un sedán, con un centro de gravedad bajo, las sensaciones son sorprendentes. No es que sea un bólido, pero, con todo y el motor más pequeño, el empuje es bueno, aunque lo que realmente sobresale es la sensación de aplomo y confianza que se transmite a los mandos.

Asimismo, la suspensión presenta un buen equilibrio, sin ser muy suave o dura, filtrando muy bien las imperfecciones del camino y prometiendo consumos contenidos, gracias a la configuración de caja y motor.

Al final, como producto, el Bestune B70 en su versión 1.5 es muy competente: buen espacio, dinámica y acabados, con un precio realmente tentador, la pregunta pasa a ser: ¿Es suficiente para elegir un auto de origen chino que viene a México por medio de un importador?