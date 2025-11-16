Domingo, 16 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 16 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

