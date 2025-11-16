Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 16 de noviembre determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 18 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

