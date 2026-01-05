Por segundo año consecutivo, la empresaria e influencer colimense Ximena Figueroa volvió a convertirse en tendencia nacional al comprar mil roscas de Reyes en una sucursal de Costco en Guadalajara , con la intención de revenderlas en Manzanillo, Colima, y municipios cercanos, donde la cadena no tiene presencia y romper su propio récord de compra masiva.

Figueroa —ex candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 202— documentó en sus redes sociales todo el proceso: desde la compra masiva y la carga del pedido, hasta el traslado en tráiler y la distribución en Colima.

Su estrategia comercial no tardó en desatar una ola de reacciones en línea, entre quienes la aplaudieron por su visión emprendedora y quienes la criticaron por acaparar producto.

El negocio detrás de la viralidad

Cada pieza tuvo un costo de 429 pesos, lo que representó un gasto total de 305 mil 256.29 pesos. En Manzanillo, las roscas se revendieron en 599 pesos y, en el caso de 50 piezas rellenas de nata, el precio alcanzó los 720 pesos.

“¡Lo volvimos a hacer! Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo. Mil roscas de Reyes. La reina del #Costco”, escribió en una de sus publicaciones, celebrando la llegada del cargamento y el éxito de su iniciativa.

Con esta nueva hazaña, Ximena Figueroa reafirma su apodo de “La Reina del Costco” o “La Reina de la Rosca”. FACEBOOK / XIMENA FIGUEROA

No es la primera vez que Figueroa realiza una operación de esta magnitud. En 2025, adquirió entre 800 roscas, las cuales vendió en su totalidad, obteniendo ganancias estimadas en cientos de miles de pesos, según cálculos difundidos en redes sociales.

Entre elogios y críticas

La compra masiva volvió a dividir opiniones. Algunos usuarios destacaron su capacidad logística y su sentido de oportunidad, al abastecer una región donde Costco no tiene sucursales. Otros, en cambio, la señalaron por acaparamiento y por supuestamente afectar la disponibilidad del producto en Guadalajara.

Frente a las críticas, Figueroa aclaró que la mayoría de las roscas fueron apartadas con pedidos anticipados, lo que —aseguró— evitó un impacto real en el inventario del almacén.

De polémica a fenómeno

Con esta nueva hazaña, Ximena Figueroa reafirma su apodo de “La Reina del Costco” o “La Reina de la Rosca”, un título que ella misma ha adoptado con humor y que la ha convertido en un símbolo del comercio estacional y la viralidad digital.

Su caso demuestra cómo la tradición mexicana de la Rosca de Reyes, combinada con redes sociales, marketing personal y logística estratégica, puede transformarse en un negocio lucrativo y mediático que año con año acapara la conversación nacional.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

EE