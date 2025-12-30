Costco Rosca de Reyes: Así fue la vez que una influencer compró 800 roscas

Iniciando el año, la historia de una influencer mexicana causó revuelo en redes sociales tras protagonizar una de las compras más comentadas de la temporada de Reyes: adquirió 800 Roscas de Reyes en Costco Guadalajara para revenderlas en distintas partes del país.

La protagonista fue Ximena Figueroa, una creadora de contenido con más de 27 mil seguidores en Facebook, quien presumió su compra masiva en una publicación que rápidamente se volvió viral.

En su mensaje, escribió con entusiasmo: “¿Qué creen? ¡Me volví a acabar todas las roscas de Costco Guadalajara! Manzanillo y Cihuatlán, allá vamos. 800 roscas pedidas, llevo solo 50 extras”.

Las famosas roscas de Reyes de Costco

Las Roscas de Reyes de Costco, conocidas por su tamaño, sabor y popularidad, siempre han generado largas filas y discusiones entre clientes, especialmente durante las primeras semanas de enero. Sin embargo, aquel año la situación escaló cuando usuarios denunciaron que los revendedores acaparaban los productos, dejando sin ejemplares a los consumidores habituales.

Debido a la cantidad que adquirió, Figueroa tuvo que contratar un tráiler para transportar las roscas, lo que incrementó aún más la polémica. En plataformas como TikTok y Facebook, cientos de internautas criticaron el abuso en la reventa, pues algunos compradores ofrecían el pan hasta al doble de su precio original, que en ese momento rondaba los $549 pesos.

FACEBOOK / XIMENA FIGUEROA

A pesar de las críticas, la influencer compartió después que las roscas ya estaban disponibles para su venta en distintos puntos del país, y aunque generó molestia en redes, también hubo quienes mostraron interés en adquirirlas.

En aquel entonces, la Rosca de Reyes de Costco tenía un precio aproximado de 379 pesos en tienda, pero su valor en reventa podía alcanzar entre 758 y hasta mil pesos, dependiendo de la demanda o la zona.

Otras cadenas como Walmart, Soriana y Sam’s Club también ofrecían sus propias versiones del tradicional pan, con precios que iban desde 279 hasta 428 pesos, según el tamaño y los ingredientes.

Lo ocurrido con Ximena Figueroa quedó como un ejemplo claro de cómo la fiebre por la Rosca de Reyes de Costco se convirtió en un fenómeno social, reflejando la mezcla entre la tradición, la tendencia y el impacto de las redes en las costumbres de consumo.

EE