Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 23 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

