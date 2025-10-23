Jueves, 23 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este jueves 23 de octubre informa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 26 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

