Avanza pacificación del país con estrategia de seguridad: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió ante el Senado la estrategia nacional de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que los resultados de su primer año de Gobierno demuestran avances concretos en la pacificación del país.

“Vengo a informar con datos concretos las acciones realizadas y los resultados alcanzados para garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad en el país con la certeza de que la estrategia de seguridad avanza por el camino correcto”, afirmó Harfuch durante su intervención en la glosa del primer informe de Gobierno.

El funcionario recordó que la política de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con estados y municipios.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza y dirige todos los días el gabinete de seguridad. En estas reuniones diarias se monitorean las tendencias de violencia y se definen acciones estratégicas. La coordinación y el trabajo en equipo es fundamental. Sin ella no hay resultados duraderos”, subrayó.

Harfuch detalló que las acciones incluyen programas de prevención social, como la estrategia “Territorios de Paz”, implementada en 13 municipios, así como el fortalecimiento de las capacidades de la Guardia Nacional y la creación de unidades especializadas de investigación.

“La inteligencia del Estado mexicano se fortalece y se moderniza, priorizando la identificación y detención de los generadores de violencia vinculados a organizaciones criminales con una eficiencia operativa 240% superior a la del año pasado”, aseguró.

Entre los resultados más relevantes citados por el secretario, se encuentra la detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 18 mil 270 armas de fuego y 288 toneladas de drogas, incluyendo cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como la destrucción de mil 597 laboratorios de metanfetaminas en 22 Estados del país.

Además, se reportó una reducción del 46% en el promedio diario de delitos desde enero de 2018, con descensos de hasta 62% en homicidios en algunos estados.

Enfatizó la coordinación internacional y con Estados Unidos (EU) para combatir el tráfico de drogas y armas, así como la importancia de un sistema penitenciario seguro y de políticas de reinserción social.

“La paz de la nación es una responsabilidad del Estado y la vamos a cumplir. Solo con unidad, perseverancia y determinación consolidaremos la transformación de la seguridad pública y garantizaremos con hechos la tranquilidad y la paz duradera que exige el pueblo de México”, concluyó García Harfuch.

EFE

Detienen a célula criminal tras operativo en Culiacán

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana detalló que fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, seis integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas.

La dependencia detalló que entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, conocido como el “Mono Canelo”, así como Juan Carlos “N”, alias el “Chango”, ambos generadores de violencia, detenidos en diciembre y liberados por un juez.

Agregó que el líder de la célula, identificado como Luis Ezequiel “N”, alias “El Morral”, murió al atacar a la autoridad durante las acciones.

En el reporte de hechos, las autoridades dieron a conocer que, a través de las líneas de emergencia reportaron el ingreso de personas armadas a un complejo habitacional de departamentos, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, por lo que elementos del Ejército mexicano se desplegaron al sitio y a su llegada fueron recibidos a balazos.

Cae relacionado con homicidio de líder limonero

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenida una segunda persona relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán.

Durante su informe en el Senado, señaló que “quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar [...] las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región”.

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y “orgullosamente limonero”. Nació en Apatzingán, Michoacán, hijo de familia de agricultores de cítricos.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

También señala que se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano A.C.

En varias ocasiones levantó la voz contra las extorsiones que sufren los limoneros de Apatzingán por parte del grupo armados.

CT