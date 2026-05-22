Corte de agua en CDMX: lista completa de colonias que no tendrán agua hoy 22 de mayo

Durante estas últimas semanas han habido varios recortes en el servicio de agua en diferentes partes del país, principalmente por trabajos de mantenimiento, y otros motivos.

Una de las urbanizaciones más afectadas es, como de costumbre, la Ciudad de México, que tendrá suspensión de este servicio a partir de este viernes 22 de mayo, durante más de 24 horas en varias colonias. A continuación te damos a conocer la lista completa.

¿Qué colonias de la CDMX se quedarán sin agua este fin de semana?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, son varias las colonias que tendrán recorte sin agua a partir de este viernes 22 de mayo, con la finalidad de dar mantenimiento y reparaciones de fallas mecánicas en tomas hidráulicas de diferentes localidades de la ciudad.

Estas son las alcaldías y las colonias afectadas:

Alcaldía Xochimilco: habrá afectaciones en San Luis Tlaxialtemalco. El servicio se reestablecerá el domingo 24 de mayo después de las 8:00 p.m.

habrá afectaciones en San Luis Tlaxialtemalco. El servicio se reestablecerá el domingo 24 de mayo después de las 8:00 p.m. Alcaldía Miguel Hidalgo: habrá afectaciones en Polanco Sección I, II y III. El servicio se reestablecerá este sábado 23 de mayo.

habrá afectaciones en Polanco Sección I, II y III. El servicio se reestablecerá este sábado 23 de mayo. Alcaldía Iztapalapa: las colonias afectadas son San Ignacio, San Lucas, San Miguel, San Pablo, San Pedro, San José y Santa Bárbara.

las colonias afectadas son San Ignacio, San Lucas, San Miguel, San Pablo, San Pedro, San José y Santa Bárbara. Alcaldía Venustiano Carranza: habrá afectaciones en Jardín Balbuena. El servicio se reestablecerá hasta el próximo martes 26 de mayo.

Estos estados también sufrirán recortes de agua

Otros de los estados del país que se verán afectados por suspensión de agua son Jalisco y Querétaro.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reveló que los recortes iniciaron desde las 10:00 a.m. de este viernes, y se espera que se reestablezca el domingo 24 de mayo.

Estas son las colonias afectadas:

Aguacomate

Balcones del Rosario

Bosques de Tonalá

El Rosario

Parques de Tonalá

Leyes de Reforma

20 de Noviembre

Por su parte, Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JPAM) en Querétaro anunció los cortes de agua desde el miércoles 20 de mayo, y se espera que el servicio se normalice el sábado 23 de mayo.

Estas son las colonias afectadas en Querétaro:

El Jazmín

Ojo de Agua

Sabino Chico

La Mina

El Sabino

El Encino

La Cantera

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