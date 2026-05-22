Corte de agua en CDMX: lista completa de colonias que no tendrán agua hoy 22 de mayo

Durante estas últimas semanas han habido varios recortes en el servicio de agua en diferentes partes del país, principalmente por trabajos de mantenimiento, y otros motivos.Una de las urbanizaciones más afectadas es, como de costumbre, la Ciudad de México, que tendrá suspensión de este servicio a partir de este viernes 22 de mayo, durante más de 24 horas en varias colonias. A continuación te damos a conocer la lista completa.De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, son varias las colonias que tendrán recorte sin agua a partir de este viernes 22 de mayo, con la finalidad de dar mantenimiento y reparaciones de fallas mecánicas en tomas hidráulicas de diferentes localidades de la ciudad.Estas son las alcaldías y las colonias afectadas:Otros de los estados del país que se verán afectados por suspensión de agua son Jalisco y Querétaro.El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reveló que los recortes iniciaron desde las 10:00 a.m. de este viernes, y se espera que se reestablezca el domingo 24 de mayo.Estas son las colonias afectadas:Por su parte, Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JPAM) en Querétaro anunció los cortes de agua desde el miércoles 20 de mayo, y se espera que el servicio se normalice el sábado 23 de mayo.Estas son las colonias afectadas en Querétaro:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL